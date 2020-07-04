سيزا يجتمع بالجهاز المعاون في الأهلي

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.





يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.



