سيزا يجتمع بالجهاز المعاون في الأهلي

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.
ومن المقرر أن يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني لقيادة مران الفريق بدءًا من الثلاثاء المقبل.