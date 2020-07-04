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رياضة

سيزا يجتمع بالجهاز المعاون في الأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني لقيادة مران الفريق بدءًا من الثلاثاء المقبل.
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