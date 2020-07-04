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تعليم

نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية

السبت 04/يوليه/2020 - 06:42 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بعض لجان الامتحانات العملية والمعملية لطلبة الدبلومات الفنية خلال الدور الأول 2020، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهذا الشأن.

وزار نائب الوزير لجان "الشهيد سامح البطاوي بنات بمشتهر (لجنة رقم 570)، وطوخ الصناعية بنين (لجنة رقم 566)، وبنها الميكانيكية بنين (لجنة رقم 556)"؛ وأكد على ضرورة اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي الآمن  بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

كما تفقد الدكتور مجاهد، لجنة النظام والمراقبة (صناعي – قطاع قويسنا) ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم، ثم متابعة أعمال اللجنة وجاهزيتهم لاستقبال الامتحانات العملية والمعامل وتجهيز الشيتات حتى يتم دق الأرقام السرية ورصد درجات العملي والمعامل بعد وضع الأرقام السرية. 

وشارك في الجولة، الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، و طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والأستاذ الصادق السيد مدير عام التعليم الفني.
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