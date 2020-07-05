مجنونة ياقوطة .. هل ترتفع أسعار الطماطم أم تستقر الفترة المقبلة؟.. خبراء يجيبون

الفلاحين : ارتفاع أسعار تقاوي الطماطم سيؤدى إلى زيادة أسعارها

اتحاد الفلاحين : زيادة إنتاج الطماطم السبب وراء انخفاض أسعارها

الزراعيين : الصوب الزراعية التى افتتحها الرئيس السبب وراء استقرار أسعار الطماطم





يتوقع بعض خبراء الزراعة والفلاحين ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر يرى أنها لا تزال أسعارها مستقرة نظرا للجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية .









وفى هذا الصدد ، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن سعر كيلو الطماطم في 30 يونيو تراوح ما بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه وان هذا السعر سيتضاعف في أواخر شهر أغسطس المقبل واول سبتمبر القادم ليصل سعر الكيلو ما بين3 إلى 7 جنيهات.









ولفت إلى أن هذا الارتفاع المتوقع حدوثه يحدث كل عام بدرجات متفاوتة نتيجة لفاصل العروات ومدى تأثير التغيرات المناخية المحتملة .









وأضاف أبو صدام اننا نزرع في مصر ما يقارب من 400 ألف فدان طماطم طوال ايام العام في 3 عروات اساسيه هم ( الصيفيه والشتويه والعروه المحيره ) وينتهي اغلب محاصيل العروه الحاليه في أواخر شهر سبتمبر لتبدأ زراعة العروة الأساسية التالية، ونظرا لتداخل العروات فإن الطماطم تكون موجودة طوال أيام العام، إلا أن قلة المعروض منها ما بين العروات الأساسية يؤدي إلي ارتفاع الأسعار نسبيا .





وأوضح عبدالرحمن أن ارتفاع أسعار تقاوي الطماطم وتدني أسعارها في بعض العروات يجعل المزارعين تقلل مساحات زراعتها في العروة التي تليها مع سرعة تقليع الطماطم في أيام تدني أسعارها لعدم الجدوى الاقتصادية، مما يزيد زمن قلة المعروض منها، بالإضافة إلى أن الطماطم من الخضراوات شديدة الحساسية للتغيرات المناخية وكثيرة الإصابة بالأمراض التي تقلل الإنتاحية أ حيانا، مما يؤدي إلى عدم استقرار أسعار الطماطم حتي سماها الناس بالمجنونة لكثرة وسرعة تقلب أسعارها.









وأشار عبدالرحمن إلى أنه ورغم المعرفة المسبقة لمواعيد قلة المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها، إلا أن عدم وجود خطط زراعية لتفادي هذا العجز يجعل هذا الأمر يتكرر سنويا بنفس التوقيتات.





فيما قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن أسعار الطماطم حتى الآن منخفضة ، ولا توجد أى مؤشرات على ارتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن ماحدث العام الماضى من ارتفاع فى أسعارها كان بسبب فواصل العروات.





وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك إنتاجا قادما من الطماطم من وادى النطرون وهذا سيغطى فواصل العروات مما يجعل هناك استقرارا فى الأسعار.









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وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أن هناك بعض التجار تثير مثل هذه الشائعات من أجل احتكار الأسواق لذا لابد من التحقق من الشائعات قبل تصديقها.









ولفت إلى أننا نزرع في مصر ما يقارب من 400 الف فدان طماطم طوال ايام العام في 3 عروات أساسية هي ( الصيفية والشتوية والعروة المحيرة) وينتهي أغلب محاصيل العروة الحالية في أواخر شهر سبتمبر لتبدأ زراعة العروة الأساسية التالية، ونظرا لتداخل العروات فإن الطماطم تكون موجودة طوال أيام العام، إلا أن قلة المعروض منها ما بين العروات الأساسية يؤدي إلي ارتفاع الأسعار نسبيا.



