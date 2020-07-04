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فن

بشرى لـ صدى البلد: أختار المخرج ومدير التصوير في أعمال البطولة المطلقة

السبت 04/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
قالت الفنانة بشري، إن لديها معايير معينة في اختيار الأدوار التي تعرض عليها مؤخرا .

وأضافت في تصريح لصدي البلد: لدي معايير معينة في اختياري للأعمال وخاصة البطولة المطلقة التي تحمل اسمي أبرزها اختيار مدير التصوير والمخرج مع الشركة المنتجة قبل الاتفاق والتعاقد ولا أكون جاهزة للعمل دون جلسات تحضيرية مثل مسلسل"القمر آخر الدنيا " فعندما تعاقدت علي العمل كان كل شئ جاهزا .

مسلسل "القمر آخر الدنيا" يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام فهو يركز على الطبقة المتوسطة وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الإتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة. لم يقتنع بهذا الموضوع علي الرغم من شركة الانتاج التي تتكم في هذا الموضوع بالاضافة الي أنني عندما سمعت الأغنية شعرت بانها لا تمثلني ولا اللون الذي تعود عليه فتحدثت مع نصر محروس وتم ترشيح مصطفي شوقي وبالفعل حقق نجاحا .
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