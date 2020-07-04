بشرى لـ صدى البلد: أختار المخرج ومدير التصوير في أعمال البطولة المطلقة

قالت الفنانة بشري، إن لديها معايير معينة في اختيار الأدوار التي تعرض عليها مؤخرا .





وأضافت في تصريح لصدي البلد: لدي معايير معينة في اختياري للأعمال وخاصة البطولة المطلقة التي تحمل اسمي أبرزها اختيار مدير التصوير والمخرج مع الشركة المنتجة قبل الاتفاق والتعاقد ولا أكون جاهزة للعمل دون جلسات تحضيرية مثل مسلسل"القمر آخر الدنيا " فعندما تعاقدت علي العمل كان كل شئ جاهزا .





مسلسل "القمر آخر الدنيا" يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام فهو يركز على الطبقة المتوسطة وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة .



