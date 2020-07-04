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تعليم

قياس درجة الحرارة وتعقيم اللجان 4 مرات.. إجراءات احترازية صارمة لمواجهة كورونا خلال امتحانات الفرقة النهائية بنوعية عين شمس

السبت 04/يوليه/2020 - 08:20 م
قياس حرارة
قياس حرارة
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حسام الفقي
قال الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس انه سيتم قياس الحرارة للطلاب و الملاحظين واعضاء هيئة التدريس قبل دخول الكلية للاطمئنان عليهم خلال امتحانات طلاب الفرق النهائية.

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وأضاف عميد كلية تربية سيتم تعقيم الكلية 4 مرات يوميا ( قبل امتحانات الفترة الأولى– عقب أمتحانات الفترة الأولى – بين الفترات الامتحانية – بعد امتحانات الفترة الثانية ) وسيوجد باللجان معقمات ومطهرات للطلاب منوها عدم تبادل الادوات الشخصية الخاصة بكم فيما بينكم 

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وأكد الدكتور اسامة لصدي البل انه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 لطلاب الفرق النهائية بجميع الشعب بالكلية بدءا من يوم الثلاثاء  5/7/2020 وسوف تنتهي جيمع الامتحانات  النظرية والتطبيقية للفرقة الرابعة حتي 18 أغسطس .

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،عقد اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .

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