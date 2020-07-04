قياس درجة الحرارة وتعقيم اللجان 4 مرات.. إجراءات احترازية صارمة لمواجهة كورونا خلال امتحانات الفرقة النهائية بنوعية عين شمس

قال الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس انه سيتم قياس الحرارة للطلاب و الملاحظين واعضاء هيئة التدريس قبل دخول الكلية للاطمئنان عليهم خلال امتحانات طلاب الفرق النهائية.





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وأضاف عميد كلية تربية سيتم تعقيم الكلية 4 مرات يوميا ( قبل امتحانات الفترة الأولى– عقب أمتحانات الفترة الأولى – بين الفترات الامتحانية – بعد امتحانات الفترة الثانية ) وسيوجد باللجان معقمات ومطهرات للطلاب منوها عدم تبادل الادوات الشخصية الخاصة بكم فيما بينكم





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