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تعليم

إعلام القاهرة تعلن قواعد القبول بأقسامها الثلاثة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١

السبت 04/يوليه/2020 - 08:19 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن قواعد قبول الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك بأقسامها الـ٣ "الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان"، وجاءت القواعد كالتالي: 


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- قواعد قبول الطلاب الجدد فى قسم الصحافة:

حصول الطالب على تقدير جيد على الأقل فى مادة المدخل الى الصحافة ومادة اللغة الأجنبية وذلك للرغبة الأولى والثانية مع عدم اشتراط أن يكون الطالب حاصلا على تقدير جيد فى التقدير العام ويجوز قبوله فى حالة حصوله على تقدير عام "مقبول".


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- قواعد قبول الطلاب الجدد فى قسم العلاقات العامة والإعلان: 

مقابلة مع اللجنة العلمية لاختبار الطلاب "اونلاين" 

- قواعد قبول الطلاب الجدد فى قسم الإذاعة والتليفزيون:

- ملء استمارة الرغبات وفيها بيانات عن الطالب وتقديراته السابقة واللغات التى يجيدها وغيرها من البيانات الاساسية (إجباري)  

- إعداد فيديو لمدة ٣ دقائق يقدم فيه الطالب نفسه ويتحدث عن موضوع يهمه ويتحدث لمدة دقيقة في اي موضوع بلغة اجنبية يجيدها (إجباري).


- كتابة " خطاب رغبات " statements of purposes في صفحتين او ثلاث يوضح فيها الطالب الأسباب التى يعتقد أنها تجعله مقبولًا بقسم الإذاعة، ورؤيته لنفسه بعد التخرج في الكلية والمجال الذي يتمنى العمل به، وكيف سيساعده الإلتحاق بقسم الإذاعة على ذلك (اختياري). 


- تقديم ملف portfolio بالأشياء التى قام بها الطالب سابقًا (مسابقات ، اشتراك في برامج، كتابة برامج، تصوير، إخراج، مونتاج) (إختياري).


- يتم تجميع هذه المتطلبات في فولدر واحد بصيغة RAR او Zip ويتم ارساله عبر ايميل القسم الذي سيتم الإعلان عنه.

- مقابلة شخصية خلال شهر سبتمبر.
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