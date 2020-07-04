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كل صندوق عليه قاض.. أحمد موسى: 11 و12 أغسطس موعد انتخابات الشيوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 08:15 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن موعد انتخابات مجلس الشيوخ اليوم .

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   انتخابات الشيوخ ستكون يومي 11 و12 أغسطس  في الداخل ويومي 8 و 9 أغسطس في الخارج.

وتابع :" سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح بداية من يوم السبت المقبل 11 يوليو وحتى 18 يوليو".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" 300 نائب في مجلس الشيوخ يعين الرئيس 100 منهم والباقي يتم انتخابهم في انتخابات بإشراف قضائي كامل ".

وأكد أن كل صندوق سيكون عليه قاضي و الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لإتمام العملية الانتخابية في مجلس الشيوخ.

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