كل صندوق عليه قاض.. أحمد موسى: 11 و12 أغسطس موعد انتخابات الشيوخ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن موعد انتخابات مجلس الشيوخ اليوم .





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انتخابات الشيوخ ستكون يومي 11 و12 أغسطس في الداخل ويومي 8 و 9 أغسطس في الخارج.





وتابع :" سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح بداية من يوم السبت المقبل 11 يوليو وحتى 18 يوليو".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" 300 نائب في مجلس الشيوخ يعين الرئيس 100 منهم والباقي يتم انتخابهم في انتخابات بإشراف قضائي كامل ".





وأكد أن كل صندوق سيكون عليه قاضي و الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لإتمام العملية الانتخابية في مجلس الشيوخ.