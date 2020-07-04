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محافظات

حبسها شقيقها ٢٢ عاما.. حجز ضحية المنيا بمستشفى الطب النفسي

السبت 04/يوليه/2020 - 08:22 م
نادية اسماعيل سيدة
نادية اسماعيل سيدة المنيا
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ايمن رياض
حجزت مستشفى الأمراض النفسية بالمنيا الجديدة، "نادية إسماعيل مهني" إلزاميًا والتي أثيرت قضيتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد أن تداول البعض قصتها باحتجاز شقيقها لها منذ 22 عامًا داخل منزلهم بقرية تله التابعة لمركز المنيا.

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وتوجه خلف إسماعيل مهني، شقيق الضحية برفقتها صباح اليوم إلى مستشفى المنيا للأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 5691 إداري مركز المنيا، بعرضها على أطباء المستشفى لكتابة تقرير بالحالة، مع حجزها إلزاميا إذا استدعى الأمر لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيابة أمرت في تحقيقاتها مع "خلف إسماعيل مهني" بناء على البلاغ المقدم من جيرانه، بحجزه لبيان إذا كان قد قام بحجز شقيقته بدون وجه حق من عدمه، وكذلك بيان قصده من ذلك إذا كان يقوم بتعذيبها من عدمه، وإذا كان يقوم برعايتها من عدمه، وتم إخلاء سبيله في يوم 29 يونيو بعد الإستماع لأقوال الشهود.

كما كلفت النيابة العامة في قرارها أحد الأطباء المختصين بالطب النفسي بالإنتقال إلى منزل السيدة لتوقيع الكشف عليها، وبيان حالتها تحديدا، وإذا كانت توافق موافقة صريحة دخولها للمستشفى من عدمه، وإذا كانت الحالة يلزم دخولها إلزاميا المستشفى، مع إعداد تقرير مفصل بالحالة، وعقب عرض الحالة اليوم السبت على أطباء مستشفى الصحة النفسية تقرر بقاؤها في المستشفى إلزاميا، وحجزها لحين إعداد تقرير بالحالة وإرساله للنيابة العامة.
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