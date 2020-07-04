منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل ما يقرب من 22 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو .. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه تم تلقي ما يقرب من ٢٢ ألف شكوى واستغاثة وطلب خلال شهر يونيو الماضي.



وأضاف الدكتور طارق الرفاعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن حجم الجهود التي تُبذل من قِبل الحكومة خلال هذه الفترة أكبر مما يتخيل البعض.





أوضح أن الاستغاثات والشكاوى التي تم استقبالها على مدار شهر يونيو الماضي أغلبها متعلق بالنواحي الطبية، مشيدًا دور القطاع الطبي وجهوده لمواجهة فيروس كورونا.



وتابع أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات وخطوات لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التوسع في عدد المستشفيات المهصصة لاستقبال وفرز مرضى فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى في مختلف المجالات والقطاعات، وتم استقبالها على مدار الساعة من قبل وحدة التعامل السريع للتعامل مع كل هذه الاستغاثات، بالإضافة إلى التعامل مع الاستغاثات عبر السوشيال ميديا.