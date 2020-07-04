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ديني

الأزهر : ضبط 12 حالة غش بين الطلاب وإلغاء ندب 27 من أعضاء اللجان اليوم

السبت 04/يوليه/2020 - 08:32 م
الأزهر : ضبط 12 حالة
الأزهر : ضبط 12 حالة غش بين الطلاب والغاء ندب 27 من أعضاء
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف، تفاصيل امتحان مادة الجغرافيا اليوم السبت، حيث أدى الطلاب الامتحان في حالة من الانتظام والالتزام بالإجراءات الوقائية. 

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، انه تم ضبط 4 حالات غش بالهاتف المحمول، و8 حالات غش ورقى. 
كما تم اكتشاف حالة من الاغماء داخل اللجان، وحالة اخلال بنظام الامتحان من الطلاب. 

وأعلن عبد العظيم انه، تم الغاء ندب 12 عضوا من اعضاء اللجان لتقصيرهم فى أداء عملهم، والغاء ندب 5 موجهين للتأخير عن اللجان، والغاء ندب 10 افراد من الهيئة المعاونة وأمن اللجنة.


وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد تفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والتي بدأت اليوم بمادة القرآن الكريم، معربا عن سعادته بالتزام الطالبات وحرصهن على تأدية الامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووزع  هدايا عينية للطالبات تتضمن إرشادات وقائية وزجاجات كحول وأقلام جافة وكمامات (ماسكات) ضمن الحملة التي تقوم بها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة (مناعتك حياة) 

وشدد على تهيئة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والحرص على تهوية اللجان وترك المسافات اللازمة بين الطالبات والنظافة والتعقيم المستمر لكافة اللجان وتواجد الأطباء وتخصيص غرفة للعزل حال وجود اشتباه في أي حالات إصابة بكورونا.

يذكر أنه رافقه الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية والدكتورة سعاد أبوالمجد وكيلة الكلية وسعاد بكر أمين عام مساعد فرع البنات وأعضاء لجنة البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.



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