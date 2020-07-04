مستقبل وطن يعلن تفاصيل استعداداته وتحالفاته لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا

أكد مصدر داخل حزب مستقبل وطن، أن الحزب سيصدر بيانا غدا الأحد يعلن فيه تفاصيل استعداداته لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد إعلان موعدها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحزب سيعلن غدا عن تفاصيل خوضه للانتخابات، سواء فيما يتعلق بالتحالفات وعدد المرشحين الذين سيخوض بهم الانتخابات.





على جانب آخر، علم "صدى البلد" أن مستقبل وطن سوف يقود تحالفا انتخابيا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 اغسطس.



