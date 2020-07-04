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محافظات

إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق ..صور

السبت 04/يوليه/2020 - 08:28 م
إحالة العاملين بـ
إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق ..صور
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إبراهيم الهوارى
أجرى الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة فى القليوبية جولة متابعة ميدانية شملت مركز شباب منشية مشتهر بطوخ ومركز شباب الدير بطوخ ومركز شباب زاوية الشيخ سند بشبين القناطر ومركز شباب المريح بشبين القناطر والتي وجدها جميعها مغلقة.


كما شملت المتابعة مركز شباب كفر شبين الذي وجد مفتوح في غياب العاملين كما وجد مركز شباب القشيش مغلق والملعب مفتوح من خلال عامل بالمكافأة حيث تقرر إحالة العاملين بهذه المراكز للتحقيق لمخالفتهم التعليمات.

وتابع مدير مديرية الشباب والرياضة أيضا، التزام العاملين بمركز شباب كفر الشوبك التابع لادارة شباب شبين القناطر.

وأشار الصبروط إلى أن الجولة تهدف الي التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم وارتداء الكمامه والحفاظ على التباعد بين رواد المراكز وكذلك التزام المراكز فيما جاء باكواد الوزارة فيما يخص عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي يبدأ بممارسة الألعاب الغير تلامسية مع الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة.

وتأتي الجولة بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بعد عودة النشاط الرياضي للتأكيد على التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.
إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق ..صور
إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق ..صور
إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق ..صور
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