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فن

القعدة الحلوة.. بانة تطلق أول كليب عربي يجري تصويره عن بعد

السبت 04/يوليه/2020 - 08:29 م
أغنية القعدة الحلوة
أغنية القعدة الحلوة
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محمد نحلة
خاضت الفنانة بانه أجدد مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية عبر أغنية "القعدة الحلوة"، التي أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور. 


أغنية جديدة تعزف خلالها بانه على وتر التفاؤل والبهجة عبر لونها الموسيقي بين البوب والإيقاعات الراقصة وذلك وسط الظروف الكئيبة التي يعيشها العالم حاليا مع الوباء،  وتم الاتكال على تصويرها باتباع تعليمات التباعد الاجتماعي حيث يعد العمل أول كليب يتم تصويره عن بعد في العالم العربي،  حيث تم التنسيق بين فريق العمل في البحرين وبين المخرج شريف ترحيني في ألمانيا. 

وتغنت بانه عبر "القعدة الحلوة" بكلمات هشام صادق وألحان عمر الشاذلي، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر محمود عزت،  واعتمدت فكرة الكليب على تقديم جرعة سعادة مبهجة المتفشية وسط كلمات الأغنية وموسيقاها الراقصة عبر تجسيد "قعدة حلوة" لصديقات لم يفارق المرح محياهن واستغرق تصويرها 12 ساعة،  والأغنية من إنتاج يونيفرسال ميوزيك العالمية التي تتبنى موهبة بانه وتقديم أعمالها الغنائية. 

وأوضحت بانه أنها سعت لنشر الابتسامة على وجوه الجمهور عبر هذه الأغنية،  التي وجدت من واجبها كفنانة نشر جرعة تفاؤل في هذه المرحلة الصعيبة التي يعيشها العالم،  قائلة: "ضغوطات الحياة لا تنتهي فلنعش أيامنا ببهجة وفرح ونستغل كل لحظة تمر برفقة من نحب وأصدقاء مخلصين يشعون طاقة إيجابية وأمل".
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