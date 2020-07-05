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ثقافة

الثلاثاء.. دار هن تنظم ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنظم دار هن للنشر والتوزيع، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ورشة كتابة القصة القصيرة في دورتها الخامسة، وذلك بمقر الدار 5 شارع الطبرسي بوسط البلد.

يحاضر فى الورشة رجائى موسى روائى وقاص واثنوجرافى، له تجارب فى كتابة القصة والرواية والأنثروبولوجيا.

وجاء بالتعريف بالورشة على الصفحة الرسمية للدار "هنا نصنع القصص": يمكننا هنا أن نصنع حياة كاملة أو حياة ناقصة، حياة سعيدة أو حياة تعسة، ولكن فى كل الأحوال، هنا سنكتب، انضمى إلى محترفنا الكتابى، ورشتنا الخامسة للقصة القصيرة، كما حدث فى التجارب السابقة، وبالتأكيد كما يحدث أيضا، نختبر الحياة والكتابة معًا، ونحن على الباب، فى البداية، نقول: "اللهم ادخلنا التجربة".

يذكر أن لاالعمل الثقافي سيعود بنسبة 25% تفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بعدما توقف من 3 شهور بسبب جائحة كورونًا. 

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