منى الشاذلي تعلن دعمها لضحايا التحرش

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي عن استيائها من جرائم التحرش التي ترددت أنباؤها مؤخرًا.





نشرت الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على facebook معلنة دعمها للمتضررات من التحرش وكاشفة عن موقفها من المتحرشين قائلة: "إيجاد مبررات للمغتصب أو المتحرش يعد جريمة مجتمع . الأهالي اللي بتربي اولادها على انهم يستبيحوا جسم الفتاة أو السيدة أو تديهم حماية تحت اي مسمى يعتبروا شركاء محرضين على الجريمة .. اللي بينتهك فتاة أو امرأة فى الشارع أو فى الشغل أو على السوشيال ميديا أو فى اي مكان هو شخص وضيع ؛ اذا لم نردعه بشجاعة يتحول إلى كائن بجح و مبتز . كامرأة و كأم انا اساند بناتنا من ضحايا التحرش".



