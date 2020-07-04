هكذا تتضاعف الإصابات.. صحة المملكة تروي قصة شاب سعودي نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه

تسبب أحد الشباب بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.





واشارت وزارة الصحة السعودية الي انه بسبب عدم التزام هذا الشخص بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، تسبب في نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.





وأوضحت الوزارة أن 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.





يشار الي ان وزارة الصحة أعلنت ، اليوم السبت، عن تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة.





وكشفت الوزارة عن تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة.



