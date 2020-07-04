هكذا تتضاعف الإصابات.. صحة المملكة تروي قصة شاب سعودي نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه

تسبب أحد الشباب بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.
واشارت وزارة الصحة السعودية الي انه بسبب عدم التزام هذا الشخص بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، تسبب في نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي.
وأوضحت الوزارة أن 2 من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.
يشار الي ان وزارة الصحة أعلنت ، اليوم السبت، عن تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة.
كما أكدت "الصحة" تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.