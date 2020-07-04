أخبار الاهلي.. نجم الوداد يقترب من المارد الاحمر.. مران قوي للفريق في التتش استعدادا لعودة الدوري

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









كشفت بعض التقارير المغربية عن تغيب اللاعب محمد الناهيري نجم فريق الوداد المغربي خلال الفترة الحالية عقب انتهاء عقده مع الفريق يوم 30 يونيو الماضي.









خاض فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي مرانا قويا اليوم في استاد التتش بالجزيرة استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري يوم 7 اغسطس المقبل









عقد عبد المنعم مصطفى «شطة»، مدير أكاديمية الأهلي اجتماعًا، اليوم السبت، مع مديري أفرع الأكاديمية وعدد من المدربين والإداريين، وذلك بحضور خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادي، المدير السابق للأكاديمية.











