عميد علوم عين شمس : إجراءات احترازية صارمة لاستقبال طلاب الفرق النهائية





وأَضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد انه سيبدء تعقيم الطلاب منذ دخولهم الي باب الكلية وتم وضع دوسات بيها معقمات ووضع جيل في للايدي في كل اماكن الكلية .





وأشار الي انه تم توزيع عدد كبير من المداخل للطلاب حتي لايحدث تكدس للطلاب وقياس درجات الحرارة وسوف يتم عمل حجر صحي للاوراق بحث ان الاوراق تظل في الكنترول 48 ساعة قبل تسليمها لاي عضو من اعضاء هيئة التدريس .





وأكد رجاء انه في السابق كان في اليوم الواحد يؤدى أكثر من 2000 طالب الامتحان ولكن الخطة الجديدة التي وضعت لتأمين طلاب الفرق النهائية والحفاظ عليهم سوف يتم تقليل الاعداد الي 500 طالب في اليوم الواحد بحيث يكون عدد الطلاب في اللجان قليل جدا وتوافر مسافات كبيرة بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف .





وأوضح أنه لن يسمح لأي شخص الدخول دون الكمامة موضحا أنه يوجد كاميرات مراقبة وهذا لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.





قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات بالاضافة الي شراء جوانتيات .