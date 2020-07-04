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رياضة

قبل انتهاء الدوري بـ 4 أسابيع.. اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد أول أكتوبر

السبت 04/يوليه/2020 - 09:46 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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حسام الحارتي
استقرت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على فتح باب القيد الصيفي أمام الأندية أول شهر أكتوبر المقبل وقبل إنتهاء الدوري الحالي بـ 4 أسابيع وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف مسابقة الدوري سيبدأ بالمباريات المؤجلة، و سيتم إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.


وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري اكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.

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