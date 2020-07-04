العشوائيات تنتشر في قطر.. أحمد موسى: تميم ينفق الأموال على الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العشوائيات تنتشر بكثرة في الدوحة قلب قطر، على الرغم من دخل الإمارة الكبير من البترول.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العشوائيات تنتشر في وسط الدوحة وتميم ينفق الاموال على الإرهاب .
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قنوات الإرهاب في قطر لا تتحدث عن منظر العشوائيات في قطر".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قطر وبوقها الإعلامية كانت تسخر ادواتها للحديث عن مصر والعشوائيات بها ويتغاضى عن العشوائيات المنتشرة في قطر ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "قطر بها 350 ألف نسمة فقط ولديها أموال طائلة لكنها لا تهتم بالشعب القطري وبمصالحه وتميم يهتم بالإرهاب فقط".