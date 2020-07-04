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العشوائيات تنتشر في قطر.. أحمد موسى: تميم ينفق الأموال على الإرهاب

السبت 04/يوليه/2020 - 09:42 م
العشوائيات في قطر
العشوائيات في قطر
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العشوائيات تنتشر بكثرة في الدوحة قلب قطر، على الرغم من دخل الإمارة الكبير من البترول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العشوائيات تنتشر في وسط الدوحة وتميم ينفق الاموال على الإرهاب .

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قنوات الإرهاب في قطر لا تتحدث عن منظر العشوائيات في قطر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قطر وبوقها الإعلامية كانت تسخر ادواتها للحديث عن مصر والعشوائيات بها ويتغاضى عن العشوائيات المنتشرة في قطر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "قطر بها 350 ألف نسمة فقط ولديها أموال طائلة لكنها لا تهتم بالشعب القطري وبمصالحه وتميم يهتم  بالإرهاب فقط".
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