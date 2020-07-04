AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي حسن: تقارير وكالة الأناضول التركية تعبر عن الحقد الدفين لهذا النظام الإرهابي الاستعماري

السبت 04/يوليه/2020 - 10:11 م
علي حسن
علي حسن
Advertisements
إبراهيم القادري
قال علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه خلال الفترة الماضية احتفل الشعب المصري بمرور 7 سنوات علي ثورة العظيمة وهو يوم 30 يونيو واحتفلنا يوم 3 يوليو الذى تم فيه وضع خارطة طريق أنقذت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية .


وأضاف علي حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة: أنني تفاجات بتقرير مطول صادر عن وكالة الأناضول التركية يتحدث عن مصر كأنه يتحدث عن وطن آخر ويذكر أشياء تتسم بالغرابة ولكنها تعبر عن الحقد الدفين لهذا النظام الارهابي والاستعماري.


وأوضح علي حسن ، أن هذا يوضح هجومهم علي مصر وعلي شعب مصر وعلى المعارضة المصرية كما أن المعارضة المصرية  جزء من نظام الحكم في مصر ونفخر بالمعارضة المصرية الوطنية .


وتابع، أن هناك 19 حزب سياسي ممثل علي نحو غير مسبوق في مصر ويعبرون عن ارائهم وعن وجهات نظرهم بحرية تامة .



واستكمل : أن المعارضة المصرية ليست متواجدة في الخارج ولكنها متواجدة في الداخل ونفخر ونعتز بآرائهم.
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط: مصر الأقوى في مواجهة كورونا

بزيادة نسبتها 63 %.. أرصدة البنوك المصرية بالدولار في الخارج تقفز لـ 16.6 مليار دولار في مطلع يونيو

وكالة أنباء الشرق الأوسط ترد على الأناضول التركية: سبع سنوات من الإنجازات فى مصر تربو على ما تحقق في 40 عام.. لا توجد اعتقالات لسياسيين.. ونظام الحكم فى مصر يقوم على التعددية الحزبية والسياسية

ترشيحاتنا

لو مش قد التربية متخلفش.. عمر علاء مبارك يدين التحرش

أحمد موسى: 100 مليون رأس ماشية في إثيوبيا تستهلك مياها أكبر من حصتي مصر والسودان

في الجيم.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بعد رفع الحظر.. فيديو

صاحب فيديو ادعولى انا انتهيت .. وفاه الشاب محمد مجدي بكورونا في الغربية.. شاهد

الهيئة الوطنية للانتخابات: 11 يوليو فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع