علي حسن: تقارير وكالة الأناضول التركية تعبر عن الحقد الدفين لهذا النظام الإرهابي الاستعماري

قال علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه خلال الفترة الماضية احتفل الشعب المصري بمرور 7 سنوات علي ثورة العظيمة وهو يوم 30 يونيو واحتفلنا يوم 3 يوليو الذى تم فيه وضع خارطة طريق أنقذت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية .









وأضاف علي حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة: أنني تفاجات بتقرير مطول صادر عن وكالة الأناضول التركية يتحدث عن مصر كأنه يتحدث عن وطن آخر ويذكر أشياء تتسم بالغرابة ولكنها تعبر عن الحقد الدفين لهذا النظام الارهابي والاستعماري.









وأوضح علي حسن ، أن هذا يوضح هجومهم علي مصر وعلي شعب مصر وعلى المعارضة المصرية كما أن المعارضة المصرية جزء من نظام الحكم في مصر ونفخر بالمعارضة المصرية الوطنية .









وتابع، أن هناك 19 حزب سياسي ممثل علي نحو غير مسبوق في مصر ويعبرون عن ارائهم وعن وجهات نظرهم بحرية تامة .













واستكمل : أن المعارضة المصرية ليست متواجدة في الخارج ولكنها متواجدة في الداخل ونفخر ونعتز بآرائهم.







