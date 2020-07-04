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محافظات

وفاة القمص يوسف نصيف كاهن كنيسة مار مرقس بالمنيا

السبت 04/يوليه/2020 - 10:04 م
وفاةالقمص يوسف نصيف،
وفاةالقمص يوسف نصيف، كاهن كنيسة مار مرقس بالمنيا
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ايمن رياض
أعلنت مطرانية المنيا وأبوقرقاص وفاة القمص يوسف نصيف، كاهن كنيسة مار مرقس بالمطرانية، وترأس الصلاة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص، وذلك بالمطرانية وسط حالة من الحزن الشديد على رحيله

وفي سياق ذي صلة أعلنت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص فى بيان سابق لها عن تعليق الصلوات والقداسات بالكنائس حتى منتصف يوليو الحالى
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و ذكر البيان أنه بناء على توجيهات قداسة البابا فى اجتماعه مع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بأن تقرر كل إبراشية، إن كانت ستستأنف الصلوات الجماعية فى الكنيسة أم إرجائها لبعض الوقت، حيث يتوقف ذلك على نسبة الإصابة بالفيروس  فى المنطقة والظروف المحيطة بذلك.

وأكد البيان أنه بعد الاستماع لرأى الأطباء الذين استجابوا للدعوة، ورأى الآباء الكهنة والمجمع الأمريكى تقرر استمرار تعليق الاجتماعات والقداسات حتى منتصف شهر يوليو الحالى على أن يعاد تقييم الأمر حينها مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم وتركيز الجهود مع المصابين بالفيروس، والتأكد من جاهزية الكنائس من حيث استقبال المصلين 
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