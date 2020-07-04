بسبب سياسات واشنطن المعادية.. كوريا الشمالية: لن توافق على قمة أخرى مع الرئيس الأمريكي

صرح النائب الأول لوزير خارجية كوريا الشمالية ، تشوي سون هوي، بأن بلاده لن توافق على قمة أخرى مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ما لم تتوقف واشنطن عن تنفيذ سياسات اعتبرتها بيونجيانج "معادية".





وتساءل الدبلوماسي الكوري الشمالي "هل من الممكن إجراء حوار أو إجراء أي تعاملات مع الولايات المتحدة التي تستمر في السياسة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية بغض النظر عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل في القمة السابقة؟".





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وزعم تشوي كذلك أن إدارة ترامب استخدمت مثل هذه المفاوضات فقط لتحقيق مكاسب سياسية لنفسها و "كأداة للتعامل مع أزمتها السياسية".

وأضاف الدبلوماسي أن مثل هذه الحيل لن "تعمل" بعد الآن مع كوريا الديمقراطية.





وتأتي تصريحاتها في أعقاب تعليقات من مستشار الأمن القومي السابق، ترامب، جون بولتون، والذي ألقى باللوم فيه على فشل القمة الثانية مع كوريا الديمقراطية.





وزعم بولتون أن الرئيس الأمريكي قد يحاول تحديد موعد لعقد اجتماع جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كشكل من "مفاجأة أكتوبر" التي من شأنها أن تعزز تصنيفاته قبل انتخابات نوفمبر.





ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق إنجازًا في عام 2018، حيث نظم قمة مع الزعيم الكوري الشمالي - وهو إنجاز لم يحققه أي سلف. بعد القمة الثانية، تدهورت العلاقات بين البلدين فقط.

وحاول ترامب حل خلاف طويل الأمد مع كوريا الديمقراطية وبدء عملية نزع السلاح النووي من خلال تنظيم قمة مع كيم يونج أون في سنغافورة في 12 يونيو، ليصبح أول رئيس أمريكي يلتقي بزعيم كوري شمالي.

وبينما كان إعلان القمة رمزيًا في الغالب، فقد كان بمثابة بداية رسمية للمحادثات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتطبيع العلاقات بين البلدين.

