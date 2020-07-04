المسامحة فضلها عظيم.. نادية عمارة: حقوق العباد قائمة على الاستيفاء أو الإبراء

قالت الدكتورة نادية عمارة المتخصصة في الدراسات الإسلامية خلال برنامج قلوب عامرة على فضائية "اون": إن التي تفقد ابنا لها ولو صغير وتصبر على ذلك فلها بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن عليها حقوقا أخرى للعباد؛ فلا بد من الوفاء بها، وهذا موضوع آخر.





وأكدت د. نادية عمارة أن التوبة الصادقة لا بد فيها من التخلص من المظالم في حقوق العباد، إما بالسداد أو بالمسامحة والإبراء في الحقوق المادية بين الأشخاص، وفي المال العام لا بد من رده ولو في صورة تبرع لمشروع عام يخدم الناس. وفي الحقوق المعنوية؛ تكون المسامحة العامة، وهي من سنن السلف الصالح، وتكون أيضا بإصلاح الإنسان ما أفسده، فيذكر أخاه بالمحاسن كما ذكره بالمساوئ.





ونبهت عمارة الى أن المسامحة من الرقي بالنفس وتخطي حظوظها، وأن حب الخير للغير من شيم الكرام، وأنه ينبغي على المسلم أن يتحلى بذلك؛ فإن فضله عظيم في الدنيا والآخرة.





جاء هذا في سياق الرد على سؤال من إحدى المتصلات تسأل عن الثواب لمن تفقد طفلها الصغير، وهل هذا يمحو أيضا ما يترتب على حقوق العباد من مظالم؟ وأنها لا تتمنى الخير لزوجة شقيق زوجها.



