في ذكرى رحيله.. نصر حامد أبو زيد: التيارات الدينية تتلاعب بالنص القرآني لملاءمة حاجتهم

حمل المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد الذي تحل اليوم، الأحد، ذكرى رحيله، على عاتقه قضية تفسير وتجديد التراث، الأمر الذي أدى إلى دخوله في العديد من المعارك الفكرية التي وصلت إلى اتهامه بالإلحاد والكفر من قبل المتشددين.









لم تكن القضية الرئيسية بالنسبة لـ نصر حامد، الذي ولد في قرية قحافة بمركز طنطا محافظة الغربية عام 1943م، كيف نجدد التراث بقدر ما تتجلى في إعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر.









وشدّد نصر حامد على ضرورة الوعي بأن جميع النصوص بما في ذلك النصوص المقدسة هي نصوص لغوية موصولة بالسياقات الاجتماعية والثقافية التي تشكّلت فيها، بيد أن ذلك لا يعني بالضرورة أنّ "إشكاليات القراءة تتمثل في اكتشاف الدلالات في سياقها التاريخي الثقافي الفكري، بل تتعدى ذلك إلى محاولة الوصول إلى المغزى المعاصر للنص التراثي.









ورأى نصر حامد أن الحقول المعرفية في الثقافة العربية الإسلامية على تعدّدها وتنوّعها تظل موصولة ببعضها البعض تتحكّم فيها بنية فكرية واحدة، فتنوّع مجالات التأليف والتفكير "اللغة، البلاغة، المنطق والفلسفة، علم الكلام"، وهذا لا ينفي وجود جامع بينها، فهي تصدر عن رؤية فكرية واحدة اتخذت لها أشكالا معرفية متعدّدة.









وعدد أسباب انغلاق الفكر الإسلامي ومظاهره، مؤكدا أنّ التيارات الدينية على اختلاف ألوانها ما انفكت تتلاعب بالنص القرآني وبالمقدس خدمة للسياسي الذي يسعى إلى الإبقاء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية بما يُلائم حاجته، وذلك باستخدام الدين حجة دامغة تضمن ولاء العامة وانصياعها لصاحب السلطان، فالدين من هذا المنظور سلطة رمزية مؤثرة في حيوات المؤمنين وسلوكياتهم ومواقفهم، وفي هذا المستوى أشار الباحث إلى تقاطع المصالح بين السياسي والفقيه.









عمل نصر حامد في جميع مؤلفاته على تخليص الفكر الديني من سلطة الأوصياء بتبين الطابع الأيديولوجي الذي سيطر - ولا يزال - على الفكر الديني، ذلك أن "كل الخلافات الاجتماعية الاقتصادية، السياسية، الفكرية بين الجماعات المختلفة في تاريخ الدولة الإسلامية كان يتمّ التعبير عنها من خلال اللغة الدينية في شكلها الأيديولوجي".









حفظ نصر حامد أبو زيد في طفولته القرآن الكريم، وانضم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" عام (1954م)، وهو فتى واتصل بالمتصوفة وتأثر بهم في الفترة نفسها.









لكن الفقر وموت أبيه منعه من مواصلة الدراسة الجامعية، فاكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي (1960م) ليواصل بعد ذلك دراسة اللغة العربية وآدابها في كليّة الآداب جامعة القاهرة (1967م)، ومنها تحصل على شهادة الليسانس (1972م)، وشهادة الماجيستير (1976م)، وشهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلاميّة (1979م).









وعمل مدرسا في جامعات القاهرة وبني سويف والخرطوم، وذلك في رتب عديدة (معيد، مدرس مساعد، أستاذ مساعد، أستاذ)، فأستاذًا زائرًا في جامعة "أوساكاOsaka " باليابان خلال الفترة الممتدة من 1985م إلى 1989م.









قدّم نصر حامد سنة 1993م بحثا جامعيا عنوانه "نقد الخطاب الديني" قصد الحصول على درجة الأستاذية في الجامعة، لكن رئيس اللجنة العلمية عبد الصبور شاهين اتّهم في تقريره الباحث بالكفر والإلحاد والارتداد عن الإسلام، وسرعان ما تحوّلت المسألة إلى قضية رأي عام عندما تمّت إحالة نصر حامد على القضاء للتفريق بينه وبين زوجه عملا بمبدأ الحسبة الذي أقرّه الفقه الحنفيّ المعمول به في محكمة الأحوال الشخصية في مصر، وفي1995م أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكم التفريق بحجّة أنّه لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم، ليغادر نصر حامد وزوجه إلى إسبانيا فهولاندا التي تولّى فيها تدريس الفكر الإسلامي في جامعة "ليدن" في منذ 1995م.









تتكوّن مؤلفات نصر حامد من كتب ومقالات ومداخلات قدّمها في ندوات ومؤتمرات إلى جانب الحوارات والترجمات ومقدمات الكتب، وقد تعلقت جميع كتبه وأغلب مقالاته بقضايا الفكر الديني والتراث والحداثة، وفيها رام بناء رؤية نقدية تجديدية، وذلك بإعادة النظر في التراث الديني من كل جوانبه، وهذا ما يفسر تعدد المحاور التي ما انفك أبو زيد يراودها في أغلب مؤلفاته التي خصص جزءا مهما منها للنظر في العلاقة القائمة بين الثالوث الآتي: التأويل، الإنسان، المعرفة الدينية.









وتتصل كتب نصر حامد ألفيناها بمحاور أربعة، وهي قضية تكفيره ومفهوم التّراث وآليات القراءة البناءة وبنية الخطاب الديني والمفاهيم التي تدور في فلكه (التأويل، النص).





ورأى نصر حامد أبو زيد أن ما حدث معه يعد مثالا دالا على الصراع القائم بين القوى الرجعية المسيطرة على الخطاب الديني والفكر الحر، ولذلك لم يسرد وقائع محاكمته بقدر ما ركز على طبيعة العلاقة القائمة بين الفكر التقليدي والفكر الحر كاشفا عن آليات اشتغال الفكر الانغلاقي الذي يسارع دائما إلى تصفية الخصوم والمخالفين له في الرؤية من خلال التكفير وتحريض الرأي العام باسم الانتصار للإسلام وحمايته دون أن يحاول فتح حوار بناء مع الفكر المغاير، وفي ذلك دلالة قاطعة على دغمائية الفكر الأصولي، وهو ما عبر عنه في "التفكير في زمن التكفير ضد الجهل والزيف والخرافة" وكتاب "القول المفيد في قصة أبو زيد".









وبيّن أن التراث اسم جامع لمجالات معرفية متعدّدة، وذلك ما دفعه إلى تنويع مجالات البحث في مؤلّفاته التي ارتبطت بقضايا "اللغة" و"النقد" و"البلاغة" و"العلوم الدينية".