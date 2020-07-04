آيات الجارحى تكتب: إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

نعم انه مرض السوشيال ميديا فان لم يكن من مخاطر السوشيال ميديا انفصال شبابنا عن الواقع لكفي به خطرًا يواجه المجتمعات والشباب ويهدر حياة الأفراد بل يري البعض ان ادمان السوشيال ميديا لا يقل خطورة عن ادمان المخدرات , وتكمن مشكلة الادمان علي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها كون الافراد المدمنين علي السوشيال ميديا لا يقتنعون أنهم بحاجة للعلاج والتخلص من تلك المشكلة التي قد تكون عائق وتتسبب في مشاكل صحية وأسرية واجتماعية.





متلازمة ادمان السوشيال ميديا " FOMO"





الخوف من ان يفوتك شيء وهذا الشيء ينطبق تمامًا علي تعاملنا مع مواقع السوشيال ميديا .





الفومو " Fear of Missing Out

بحسب احدي الدراسات التي أجرتها جامعة هيوستن والتي افادت بان عدم اعجاب الاصدقاء بالمنشورات التي تقوم بمشاركتها من خلال الفيس بوك او التويتر او غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي يولد مشاعر من الحزن والضيق النفسي فضلًا عن المقارنة مع مستخدمي موقع التواصل لأوضاعهم مع غيرهم قد يتسبب في ظهور الاكتئاب .





ادمان الميديا ادمان حقيقي

ان الادمان علي السوشيال ميديا احد انواع الادمان وهناك ادمان سلوكي ومن ابرز تلك الانواع من الادمان السلوكي يتمثل في ادمان السوشيال ميديا , وعدم القدرة علي التخلي عن مواقع التواصل الاجتماعي , ومن هنا فالوصول الي مرحلة الادمان علي الفيس بوك وادمان الدخول الي تويتر وغيرها من صور واشكال الادمان علي الميديا فان هذا طريق لتدمير حياة الاطفال والتي تسرق وقت الكبار والاسواء من هذا هو التبريرات المكذوبة التي انتشرت بشكل كبير بين قطاع عريض من الاشخاص , ومن بين صور واشكال تبرير وحجج استعمال الميديا ما يلي :-

1-الابتعاد عن الاخرين والتواصل مع اصدقاء خلف شاشات في الاصل ان الكثير منهم لا يستعملون صورهم الشخصية للظهور بصور خلاف الواقع .

2- اعطاء تلك المواقع الاجتماعية حجم اكبر من حجمها , علي الرغم من ان تلك المواقع الاجتماعية بشكل عام ما هي الا وسيلة للترفيه فقط , ومع هذا فان هناك من يقضي اكثر من 5 ساعات واكثر علي مواقع التواصل خلال اليوم الواحد .





3- فشل الحياة العاطفية للاشخاص يجعلهم يبرزون مساؤي الطرف الاخر سواء كانت الزوجة او كان الزوج فانهم يجعلون مواقع التواصل الاجتماعي من اجل بث العلاقة وما فيها من مشاكل والبحث عن حلول والاسباب التي ادت الي تدهور الحياة الاسرية , وهي من اسباب ادمان السوشيال ميديا .

4- الفراغ والعطلة عن العمل يجعل الاشخاص يقضون اغلب اوقاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي , ففي القديم كان الاشخاص يبحثون عن شركات والاجتهاد للبحث عن وظيفة يأكل منها هو ومن يعول ويعف نفسه , الا انه في الوقت الحالي فان الجم الغفير من الاشخاص ممن لم يجد وظيفه فانه يقضي جل وقته علي الانترنت .





5- الاعتقاد بان الحياة لا تصلح بعيدا عن السوشيال ميديا ويضعون تلك الحجج الواهية نصب اعينهم ويتمسكون بها من اجل عدم الابتعاد عن السوشيال ميديا , وحل مشكلة السوشيال ميديا من خلال ضع حاجز نفسي بين العقل وفكرة تقليل معدلات استخدام تلك المواقع للتواصل الاجتماعي , وفي فترة زمنية قليلة سيصبح اقل نوما ومن ثم التركيز في العمل بسبب هذا الامر .





صفات مدمن السوشيال ميديا :

• فرط التعامل مع الانترنت والجلوس أمام الانترنت لعدد ساعات أطول من المعتاد .

• تغير في الحالة المزاجية مع الشخص الذي يتعامل مع الانترنت و " السوشيال ميديا " بإفراط .

• زيادة عدد الساعات يومًا بعد يوم وزيادة عدد ساعات استخدام " السوشيال ميديا ".

• تظهر علي الشخص بعض الأعراض كالقلق والتوتر والتعامل بعنف شديد والأرق وزيادة في ضربات القلب في حالة ما اذا سافر الي مكان لا يوجد به انترنت أو أماكن محجوب عن استخدام " السوشيال ميديا " .

• الترقب الدائم لفترة استخدامه القادمة للانترنت .

• عدم الشعور بأي من المؤثرات الخارجية بالوقت الذي يقضيه علي الانترنت .

• إهمال الواجبات والمهمات الملقاة علي عاتقه من قبل الأسرة والعائلة بالإضافة الي اهمال الوظيفة والعمل مما قد يتسبب في توقيع عقوبات وجزاءات في العمل .

• الاستمرار في الجلوس علي مواقع التواصل الاجتماعي حتي في أوقات المشاكل العائلية أو حتى في أوقات التأخير عن العمل .

• الاستيقاظ من النوم علي تنبيهات الفيس بوك والتويتر او غيرها ويكن أول ما ينظر إليه الرسائل الواردة اليه وقد يكون يقطع نومه ليلًا او نهارا ليري الجديد من الرسائل الواردة .





اسباب ادمان مواقع التواصل الاجتماعي ؟

من أبرز اسباب الادمان علي مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي :-

1. الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من الأشخاص وغيرها من الظروف الاجتماعية التي دفعت العديد من الأشخاص للانكباب علي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها لينتقلوا من عالمهم المرير وظروفتهم الحياتية العصيبة الي عالم افتراضي وجو آخر يمكنهم من خلالها تقمص شخصيات فقد يظهر في صورة سياسي مفوه قد يكون قد اقتبس قوله من اقوال سياسيين محنكين ويعيش هذا الدور الا انه في الواقع لا يعرف شيئًا ولا يعي من أمور السياسة إلا اسمها .





2. لجوء الأفراد الي مواقع السوشيال ميديا لوجود قدر كبير من حرية التعبير عن أرائهم بالاضافة الي ان مواقع السوشيال ميديا قد تخفي الاضطرابات النفسية التي يعاني منه الأفراد كالرهاب الاجتماعي والذي يوجد في مرحلة المراهقة لدي العديد من الأفراد .

3. من اسباب اقبال الشباب والفتيات خاصة في فترة الشباب علي مواقع التواصل الاجتماعي انها مواقع مجانية ولا تحتاج لتذاكر للدخول .





4. الفراغ القاتل والملل والرتابة وروتين الحياة لدي بعض الأفراد يجد أرضًا خصبة في مواقع التواصل الاجتماعي .

5. بالرغم من أن هذه المواقع للتواصل الاجتماعي وقد يكون هدف العديد من الاشخاص والدافع من وراء دخول تلك المواقع هو دافع التواصل الاجتماعي الا انه قد يكون هناك دوافع آخري لادمان مواقع السوشيال ميديا مثل الدوافع المادية والتجارة الاكتروينة من خلال الانترنت , او قد يكون من اسباب ادمان مواقع التواصل الاجتماعي دافع المعرفة والتعلم واكتشاف ما هو جديد ومتابعة الأحداث والأخبار العالمية في التو واللحظة , وقد يكون الدافع من ادمان مواقع السوشيال ميديا خسيسًا ويكون غرض الاشخاص التجسس واكتشاف اسرار اصحاب الحسابات علي الفيس بوك وكشف فضائحهم .





6. من اسباب الادمان علي الانترنت وتعد ابرز اسباب مشكلة الادمان علي مواقع التواصل الاجتماعي انها صارت علامة علي الرقي والتطور فصار الشباب يقيسون مدي التطور والانفتاحية بمدي عدد الحسابات الشخصية علي تلك المواقع لذا فان العديد من المراهقين بشكل خاص يترقبون كل ما هو جديد وفي شغف دائم للجديد في عالم السوشيال ميديا .





اضرار ادمان السوشيال ميديا :

هناك العديد من المشكلات والأضرار التي تنشئ عن ادمان مواقع التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا " وتعدد هذه الأضرار من حيث طبيعتها :-

اولا :الأضرار الصحية :-

ادمان السوشيال ميديا يعني ان الشخص يقضي معظم أوقات اليوم امام الانترنت فلا ينام الا وقت قليل وتكون فترات النوم بالليل متقطعة مما يسبب له الأرق والتعب الشديد حيث ان الجسم لم ينل القدر الكاف من الراحة , بالإضافة الي أمراض العين والأضرار التي تلحق بها نتيجة الجلوس مباشرة أمام جهاز الحاسوب او الهاتف .

كما يتسبب الجلوس بطريقة خاطئة وهذا مما لابد منه في حدوث الالم بالظهر والبدانة الشديدة نتيجة لعدم الحركة .





ثانيًا :الأضرار النفسية :-

ادمان السوشيال ميديا يعني صداقات وهمية وانعزال عن الواقع والمجتمع .

ثالثًا : المشاكل الأسرية ومشاكل العمل :-

قضاء الشخص مدمن السوشيال ميديا أغلب وقته أمام الانترنت والدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي يجعله في منآي عن الأسرة ومتطلبات الحياة والعيش مما يتسبب في تسخط أفراد الأسرة عليه بالإضافة الي مشاكل العمل .





خطوات علاج الادمان علي مواقع التواصل الاجتماعي ؟

من أهم خطوات علاج الادمان علي السوشيال ميديا ما يلي :-

1. تحديد الغاية والهدف من الدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي والامتناع عن المواقع التي لا فائدة منها ولا يعود علي الشخص منفعة من الدخول عليها .

2. ليكن هناك تحديد دقيق للوقت الذي يقضيه الأفراد علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ولتجعل لك وقتًا محددًا لدخول تلك المواقع الاجتماعية خاصة الفيس بوك الذي يسرق وقت الافراد دون أن يشعروا .

3. في حالة تعدي الشخص الوقت المحدد للدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي يحدد عقابًا علي نفسه سواء ماديًا او اي عقابًا اخر يراه الشخص .





4. كتابة بطاقات تذكيرية يكتب فيها الشخص خمس مشاكل ومخاطر نتيجة ادمان مواقع التواصل الاجتماعي وفي حالة اطالة مدة جلوسه علي الانترنت يخرج تلك البطاقات للتذكير والتي تجعله يبتعد عن الانترنت مباشرة .

5. من الحلول المفيده لعلاج الادمان استبدال نمط الحياة والروتين اليومي بنمط جديد للحياة واجعل الانشطة المفيدة والنافعة تحل محل الاوقات المهدرة بالساعات امام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل ممارسة الأنشطة الرياضية او القراءة النافعة.

[٢:٣٧ م، ٢٠٢٠/٧/٣] Dr Ayaat El Garhy: ثانيًا :الأضرار النفسية :-

ادمان السوشيال ميديا يعني صداقات وهمية وانعزال عن الواقع والمجتمع .

ثالثًا : المشاكل الأسرية ومشاكل العمل :-

قضاء الشخص مدمن السوشيال ميديا أغلب وقته أمام الانترنت والدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي يجعله في منآي عن الأسرة ومتطلبات الحياة والعيش مما يتسبب في تسخط أفراد الأسرة عليه بالإضافة الي مشاكل العمل .





خطوات علاج الادمان علي مواقع التواصل الاجتماعي ؟

من أهم خطوات علاج الادمان علي السوشيال ميديا ما يلي :-

1. تحديد الغاية والهدف من الدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي والامتناع عن المواقع التي لا فائدة منها ولا يعود علي الشخص منفعة من الدخول عليها .

2. ليكن هناك تحديد دقيق للوقت الذي يقضيه الأفراد علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ولتجعل لك وقتًا محددًا لدخول تلك المواقع الاجتماعية خاصة الفيس بوك الذي يسرق وقت الافراد دون أن يشعروا .





3. في حالة تعدي الشخص الوقت المحدد للدخول علي مواقع التواصل الاجتماعي يحدد عقابًا علي نفسه سواء ماديًا او اي عقابًا اخر يراه الشخص .

4. كتابة بطاقات تذكيرية يكتب فيها الشخص خمس مشاكل ومخاطر نتيجة ادمان مواقع التواصل الاجتماعي وفي حالة اطالة مدة جلوسه علي الانترنت يخرج تلك البطاقات للتذكير والتي تجعله يبتعد عن الانترنت مباشرة .

5. من الحلول المفيده لعلاج الادمان استبدال نمط الحياة والروتين اليومي بنمط جديد للحياة واجعل الانشطة المفيدة والنافعة تحل محل الاوقات المهدرة بالساعات امام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل ممارسة الأنشطة الرياضية او القراءة النافعة .





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