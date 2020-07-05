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حوادث

حبس مدير مخزن لحيازته 6 أطنان سلع ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالتجمع

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس  مدير مسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 6 طن لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مدير مسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتبين حيازته (3 أطنان سلع غذائية "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – كبدة – كلاوى – دهون حيوانية ") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور.

وكذا لحيازته (3 أطنان سلع غذائية "طحينة – زيت طعام – جبنة موزريلا") وكذا (141000 قطعة "جوانتى"  مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتدوال بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بالإضافة إلى تجميعه (25) أسطوانه بوتجاز صغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.    
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