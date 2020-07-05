حبس مدير مخزن لحيازته 6 أطنان سلع ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس مدير مسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 6 طن لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.





وتمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مدير مسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.