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أخبار البلد

قبل حفل الجمعة.. على الحجار يوجه رسالة لجمهوره عبر نقابة الصحفيين

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:59 ص
على الحجار
على الحجار
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عبدالوكيل ابوالقاسم
وجه الفنان علي الحجار رسالة مصورة بالفيديو لجمهوره عبر صفحة اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، دعا خلالها الجمهور لمتابعة الحفل الذي يقام ( أون لاين) تحت رعاية النقابة يوم الجمعة القادمة ١٠ يوليو الساعة ٨ مساء عبر قناته على ( يوتيوب) وعبر صفحة اللجنة الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال الفنان علي الحجار إنه سيشدو خلال الحفل بأغنيات جديدة تذاع لأول مرة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع النقابة على تنظيم حفلات شهرية من خلال اللجنة الثقافية سيشارك بها عدد من نجوم الغناء في مصر.

ووجه محمود كامل عضو مجلس النقابة الشكر للفنان علي الحجار وفرقته على مشاركتهم في الحفل ودعمهم لنشاطي نقابة الصحفيين الثقافي والفني.

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