أهالي قرية المنوات ميت شماس بالجيزة يستغيثون من تغير رائحة وطعم مياه الشرب

استغاث المواطن هاني فتحي محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تغير طعم ورائحة مياه الشرب في قرية المنوات ميت شماس في الجيزة، منذ يومين.





ويقول فى شكواه: تغير لون ورائحة وخواص المياه منذ يومين، مطالبًا المسئولين بشركة المياه التدخل لحل المشكلة للحصول على مياه الشرب النقية.





التواصل مع القارئ 01118473890





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



