حبس مالك شركة لحيازته 4053 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب، حبس ماكل شركةن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارتها دون ترخيص، وحيازة 4053 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (4053 قطعة مستلزمات طبية "كمامة– قلم أنسولين – جهاز قياس السكر بالدم") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



