د. شوقي إبرهيم علي عبدالله: متى ستُدرك أيها الإنسان أنك إنسان؟





متى ستُدرك أيها الإنسان أنك إنسان؟؟؟

فتعبد الإلـه الرحمن.

كل فترة ربنا بيرسل إنذارات وعِبر للعالم الإنساني ، فيرسل له الصواعق والأعاصير والزلازل والبراكين والفيروسات والميكروبات والجراثيم وغيرها من الجوائح والمهلكات.

لعله يُقر بأنه إنسان ضعيف وجاهل مهما بلغ من تقدم في علمه. وأنه ليس له مفر إلَّا إلى الله وحده.

قال الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

قال الله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا }

لكن للأسف الإنسان كِبرًا منه يُعمِل عقله ويدخل معامله ويجري أبحاث ، كيف يتعامل مع هذه الجائحة الموجودة وكيف ينتصر عليها.

وإستكبارًا منه يأبى أن يدخل إلى خلوته ويبحث في هذه الآيات الكونية ، وهذه الجوائح وهذه الفيروسات التي يقف أمامها عاجزًا ذليلًا ، ضعيفًا ، ويسأل نفسه من الذي أوجدها ؟ولماذا أوجدها ؟ وكيف الوقاية منها؟

وبعد أن يكون هذا الفيروس قد حصد الملايين من الأرواح.

قد يجد الإنسان علاجًا لهذا الفيروس.

فيزداد إستكبارًا وغرورًا وأنه إستطاع بعقله وعلمه أن يسحق هذا الفيروس.

وينسى أو يتناسى قدرة الله وأنَّه القاهر فوق عباده.

فيصيبه الله بصدمةٍ من جديد أن هذا الفيروس الذي ظن الإنسان أنه إنتصر عليه ووجد له علاجًا قد تحوَّر وأنتج شكلًا آخر من الفيروس لا ينفع معه هذا العلاج.

ويحصد أيضًا الملايين من الأرواح.

ويقف الإنسان عاجزًا مرة أخرى عن المواجهة.

وقد يتزامن مع هذا الوباء وجود إعصارٌ هنا أو زلزال هناك.

وتتوالى الأوبئة ويتوالى عجزك أيها الإنسان.

ألا يدفعك هذا أيها الإنسان إلى التفكير بصدق مع نفسك في خلوتك.

أنك تواجه قوةً خارقة لا قبل لك بمواجهتها.

أنك ضعيف ذليل قليل الحيلة

بعوضة أو ذبابة ممكن أن تهلكك.

فما بالك بإلهٍ قوي منتقم قهَّار.

كيف يمكن لك مواجهته؟.

كيف تكفر به؟!.

كيف تشرك به؟!.

كيف تنكر وجوده؟!.

فأين ماتعبد من دون الله؟

أين هم؟

لماذا لم يحموك من هذا الفيروس؟

لماذا لم يحموك من الزلازل ولأعاصير والبراكين وغيرها من الجوائح.

لماذا تخلَّوا عنك؟

أهم أضعف من هذا الفيروس الذي لايُرى إلَّا بأدق الميكروسكوبات؟.

ومن هذا الفيروس؟

إنه جندي بسيط من جنود الله التي لاتُعد ولا تُحصى.

ألم تقرأ أيها الإنسان في كتب التاريخ عن الجوائح التي أصابت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وفرعون وقوم نوح وقوم لوط وقوم صالح.، وغيرهم ، إنك تزور آثارهم وتأخذ الصورالتذكارية معها. ألم تفكر للحظة فيما أصابهم وكيف هلكت هذه الأمم.

إذا كنت تفتقد إلى كتب تاريخ تحكي لك ما أصاب هذه الأمم.

فاذهب إلى القرآن الكريم.

فهو الكتاب الوحيد في العالم الذي لم يصبه تحريف أو تغير منذ أن أنزله الله.

فجميع الكتب السماوية التي أُنزلت قبل القرآن قد أصابها التغيير والتحريف.

لأن الله لم يتعهدها بالحفظ .

لأن الرسل قبل سيدنا محمد كان مرسلها الله ليدعوا أقوامهم إلى الإسلام

فسيدنا نوح مُرسل لقومه وسيدنا صالح إلى قومه وسيدنا موسى إلى قومه وسيدنا عيسى إلى قومه وسيدنا هود إلى قومه وهكذا بقية الرسل.

إلَّا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد المُرسل لجميع العالمين من إنس وجن إلى يوم الدِّين .

ولذلك تعهد الله بحفظ كتابه (القرآن الكريم) وتحدَّي جميع بني آدم وبني الجن أن يستطيعوا أن يأتوا بسورةٍ من مثله ولو إجتمعوا له وتحدَّاهم بحفظه له من أي تبديل أو تحريف.

فابحث أيها الإنسان عن أقدم نسخة مكتوبة من القرأن الكريم وقارنها بأحدث نسخة. ستجدها متطابقة كلمةٌ بكلمة وحرفٌ بحرف.

أليس هذا إعجاز يدلك على قدرة الله وصدقه.

فعبر القرون الطويلة لم يستطع إنسان أو جن تحريف كتاب الله وقرآنه الكريم.

ألا يدلك هذا على أنه

>>>هو الله

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

لو كان فيه آلهةٌ أخرى غيرالله

مش كانوا حرَّفوا القرآن؟!

علشان يثبتوا لعبيدهم أنهم أقوى من هذا الإله الذي تحدَّى بحفظ قرآنه

ويثبتوا عجزه عن الوفاء بوعده في حفظ قرآنه.

فكون لم يظهر متحدِّي لهذا الإله في تحدِّيه بحفظ قرآنه.

هذا يدلك إنه لايوجد إله غيره ينازعه ملكه أو تصرفه.

>> فهو الله ولامعبود سواه

وأن كل من في الأرضين والسموات من صنعته ، من خلقه ، عبيد له.

يسبحون بحمده ويمجدونه ويخشونه.

إلَّا انت أيها الإنسان تكابر وتحارب الله ، وهو خالقك.

مع أنك أضعف أضعف أضعف من كثير من خلق الله.

فهل تُزيل الغشاوة من على عينيك وتزيل الران الذي عل قلبك وتبحث في الكون ومابه من آيات تدلك عل وجود الله.

فتُسلِم له وتُقِر بعبوديتك له.وحده دون سواه.

ستجد أيها الإنسان إجابات كل الأسئلة التي ستخطر على بالك.في القرآن الكريم.

ولو فيه حاجات إستصعب عليك فهمها ستجدها في سنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

ستجد فيه كيف العلاج الشافي من كورونا والكوارث التي تواجهها في دنياك؟

وكيف الوقاية منها.؟

كيف يمكن أن تعيش في سلام مع نفسك أولًا ، ثم مع غيرك سواء من أمثالك من بني آدم او مع العوالم الأخرى من جن وحيوانات وجمادات وحشرات وفيروسات وغيرها ممن يعيشون معنا على سطح الارض.

ستجد السعادة التي تبحث عنها والهدوء النفسي وانشراح صدرك .

ألم تفكر للحظه لماذا يكثر الإنتحار في الدول الكافرة بالله أو المشركة به؟ رغم الغنى الفاحش.

رغم أنَّ المنتحر يمتلك كل شيء ، المال والملذات وجميع الشهوات ، ورغم ذلك بينتحر؟

ماسألتش نفسك ليه؟

لأن ربنا خلق الإنسان وهو أعلم بصنعته.

وجعله مكوَّن من جسد وروح.

وجعل للجسد غذاء لكي ينمو ويعيش في هذه الدنيا.

وجعل للروح غذاء لكي يتكيف مع هذه الدنيا.

هذان الغذاءان بدونهما لا تستقيم حياة الإنسان فيصيبه هزال وضعف إذا نقص غذاء الجسد ، ويصيبه قلق وإكتئاب وأضطراب وضنك وأمراض نفسية إذا نقص غذاء الروح.

أتعرف ماهو غذاء الروح.؟؟؟

>>>>إنَّه القرآن الكريم.

ألم تكتب لمصنوعاتك ، سيارةٍ كانت أو طائرة أو سفينة فضاء أو موبايل أوغيرها كتالوج توضح فيه طريقة الإستخدام وكيفية الصيانة لها؟.

فلماذا لاتؤمن بأن القرآن الكريم هو الكتالوج الذي أرسله الله لك ، وأنت صنعته ، لحفظك وصيانتك؟.

فإذا لم تأخذ به وتتبع تعليماته فسد تَّ وفسدت حياتك.

فتعش في ضنك وصراع مع نفسك ومع الغيرويصيبك الإكتئاب وكره الحياة ولاتجد له سبب.

فيكون الانتحار

فكَّر في كلامي أخي الإنسان.

فإني أحبك

أريد أن ننجوا سويًَّا من كورونا ومن سائر الأحزان.

هدى الله جميع بني الإنسان لعبادة الله الواحد المنان

آمين يارب