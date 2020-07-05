AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان منطقة قراقص بالبحيرة يشكون انتشار أكوام القمامة

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن ابراهيم محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة قراقص عند الجامع البحري بمحافظة البحيرة  .

وقال فى رسالته نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء  ونرجو من حى برفعها  القمامة ، وناشدت  المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة .

وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه  الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض .
أقرأ ايضا : 



للتواصل مع القارئ 01030878081

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع الهانوفيل بالعجمى فى الإسكندرية يشكون من تراكم أكوام القمامة

سكان عرب العييدة بالقليوبية يشكون من انتشار القمامة

سكان شارع التروللي بالمطرية يشكون من انتشار القمامة

صناديق لجمع القمامة.. مطلب سكان مدينة الشعراء بدمياط

سكان شارع دنشواي بالمنوفية يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

رفع القمامة من جسر العباسى مطلب أهالى كفر الديب بالغربية

ترشيحاتنا

العثور على 275 فيلا نافقا والسبب غامض .. صور

ماما ‬في ذمة الله.. أحلام تنعى الفنانة رجاء الجداوى

أفضل الأدعية للميت في قبره .. رددها لكل عزيز فارق الحياة

نشرة السوشيال ميديا .. ابنة رجاء الجداوي تعلن وفاتها.. ومايان السيد تتعرض للتحرش من فنان

ابنة رجاء الجداوي: أمي في ذمة الله

بعد وفاة رجاء الجداوي.. لهذه الأسباب فشل علاج كورونا ببلازما المتعافين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب