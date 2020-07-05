سكان منطقة قراقص بالبحيرة يشكون انتشار أكوام القمامة

شكا المواطن ابراهيم محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة قراقص عند الجامع البحري بمحافظة البحيرة .





وقال فى رسالته نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء ونرجو من حى برفعها القمامة ، وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة .





وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض .

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