طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون التاريخ .. اليوم

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وكانت قد انطلقت امتحانات طلاب الثانوية العام المكفوفين يوم 21 يونيو 2020 ، وأكدت وزارة التربية والعليم أن هذه الامتحانات تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.





وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.





وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة المكفوفين يوم الاربعاء الماضي ، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادتي علم النفس وعلم الاجتماع بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.







