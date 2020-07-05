AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون التاريخ .. اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:03 ص
امتحانات الطلاب المكفوفين
امتحانات الطلاب المكفوفين
Advertisements
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولي) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون هذا الامتحان (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا|

وكانت قد انطلقت امتحانات طلاب الثانوية العام المكفوفين يوم 21 يونيو 2020 ، وأكدت وزارة التربية والعليم أن هذه الامتحانات تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.

وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة المكفوفين يوم الاربعاء الماضي ، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادتي علم النفس وعلم الاجتماع بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.


وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء جزء من سؤال في امتحان الثانوية العامة "مكفوفين"

التعليم: أجواء امتحانات الثانوية بمدارس المتفوقين اليوم هادئة ومنضبطة

التعليم: أجواء امتحانات الثانوية العامة في لجان المكفوفين جيدة ومنضبطة.. ولا شكاوى اليوم

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون اليوم الورقة الثانية في الجغرافيا

التعليم: طلاب الثانوية العامة المكفوفين أدوا امتحانهم اليوم في لجان منضبطة بلا مشاكل

التعليم: طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" امتحنوا علم النفس اليوم في لجان منضبطة

ترشيحاتنا

الباز عن مقال إسعاد يونس: انزعجت بسبب الهجوم على صاحبة السعادة

طارق النهري يتصدر مؤشرات البحث بعد الحكم بسجنه 15 عاما

تصعيد خطير.. الرئيس الجزائري يكشف حقيقة الخلاف مع المغرب

لو مش قد التربية متخلفش.. عمر علاء مبارك يدين التحرش

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

طاهر محمد طاهر يغازل جماهير الأهلي .. ويؤكد: طموحى المشاركة في أولمبياد طوكيو .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف