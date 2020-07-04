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أخبار العالم

فيروس كورونا .. بنجلاديش تعلن وصول عدد المصابين لـ 160 ألفا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:08 م
كورونا في بنجلاديش
كورونا في بنجلاديش
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على صالح
كشف معهد علم الأوبئة لمكافحة الأمراض والأبحاث في بنجلاديش، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الدولة الاسيوية ارتفع بمقدار 3288 إلى 159679 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا للوحة معلومات المعهد، فقد تعافى ما مجموعه 70721 مريضًا من كوفيد 19 وتوفي 1997 ، بما في ذلك 29 في اليوم السابق.

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ولا يزال أكثر من 374000 شخص في عزلة ذاتية وتم الإفراج عن 309000 شخص بالفعل من الحجر الصحي.

وعلى الرغم من زيادة عدد الحالات في البلاد، لم تمدد السلطات البنجلاديشية نظام الإغلاق الذي بدأ في 8 مارس 

وفي 31 مايو، أعلنت الحكومة عن إعادة فتح المكاتب واستئناف خدمات النقل، في الوقت نفسه، دعت السلطات الأمة إلى الحفاظ على المسافة الاجتماعية.
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