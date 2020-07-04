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ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: صاحبة الوشاح (قصيدة شعر)

السبت 04/يوليه/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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جميلة أدركتها عندما طار الوشاح 
ونثر الهواء عطرها الفواح
وعيون العا شقين بريقها فضاح 
فالبدر يهدي المغرمين صباح
فتعانقت في ضيه الأرواح 

فأطلق لجواد خيالك العنان 
جميلة يشار إليها بالبنان 
وخصرها سبحان الخالق المنان 

فتمنيت أنصب سرجها 
وأمسك بقلبي لجامها 
لأكون فارس جوادها 

فخذ بعضا من جمالك وإنثره 
فتفتح زهر الربيع ما أجمله 
والوجه يضاهي بدرا أكمله 
وشعر بلون الليل وأطوله 

ثغر ازدان بشامة 
فأصبحت للشعراء علامة 
والتغالي في وصف النساء ملامة 
وأضحى الصمت في محرابك شهامة 
والإفصاح في وصف الجمال زمامة 

والخيال للعاشقين أنس 
فهو ونيس كل نفس 
فالوصل في الهوي حس 
ومن قصص العاشقين درس
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