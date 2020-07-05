عجائب الشوكولاتة الغامقة والكاكاو الخام.. تعالج العديد من الأمراض أبرزها السمنة والسكري .. تحسن وظائف المخ.. ونصائح بعدم الإسراف في تناولها

الشوكولاتة الغامقة تقوى الذاكرة

الشوكولاتة الغامقة تساعد فى علاج السكرى





الشوكولاتة من أكثر أنواع الحلوى التى يعشقها غالبية الناس وتوجد منها أنواع عديدة ولكن الباحثين والعلماء لم ينظروا للأمر بهذا الشكل وأرادوا معرفة تأثيرها على صحة الإنسان لذا قاموا بالعديد من الأبحاث والدراسات التى تكشف فوائد وأضرار مختلف انواعها.









ومن أكثر أنواع الشوكولاتة التى وجد لها العديد من الفوائد الصحية هى الداكنة أو الغامقة، وفيما يلى نعرض أبرز مميزاتها:





الوظائف العقلية

ذكر موقع " health " أن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم يساعد على تحسين وظائف المخ الدماغ مثل الذاكرة والانتباه وتحسن المزاج وتعزز افرز هرمون السعادة والتركيز والذكاء والإبداع .





وقالت ناتالي ستيفينز، أخصائية التغذية العلاجية بالمركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو ويكسنر، إن الشوكولاتة الداكنة تساعد على زيادة مستويات السيروتونين والاندورفين مما يساعد على زيادة ، وليس هذا فحسب بل الشيكولاتة الغامقة مصدر جيد لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ، مثل والنحاس والمغنيسيوم و البوتاسيوم .









وتوصلت دراسة حديثة إلى أن تناول مشروب الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة جيد جدا فى تحسين وظائف المخ ، ومن تناولوا كوبين من أحدهما كل يوم لمدة شهر تحسن لديهم تدفق الدم إلى الدماغ ، وكان أداؤهم أفضل في اختبارات الذاكرة والذكاء . ولكن هذا لا يعني الإسراف فيها فيجب يكون المقدار المناسب هو تناول مربع واحد من الشوكولاتة الداكنة خلال فترة بعد الظهر يكون كافيا فى أغلب الحالات.









مناسبة لأصحاب السمنة

كما أنها تمتلك قدر جيد من الدهون والسكر لا يتجاوز النسب المسموح بها مما يجعلها أكثر أنواع الشوكولاتة الصحية، فالسكر والدهون الموجودة بها أقل من تلك المتواجدة فى شوكولاتة الحليب أو الشوكولاتة البيضاء مما يجعلها خيارا مناسبا للوقاية من السمنة والسكرى ومناسبة جدا لمرضى الضغط والسكرى.









مرضى السكرى

أوضح موقع " express" أن الأنسولين وظيفته أن يقلل من نسبة السكر في الدم لذا من المهم إيجاد طرق لتحسين إفراز الأنسولين والاستجابة له، ويمكن للنظام الغذائي التدخل وتحسين كفاءة الأنسولين ، وبالتالي خفض مستويات السكر العالية في الدم.







