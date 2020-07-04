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رياضة

عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد نجله عمر.. شاهد

السبت 04/يوليه/2020 - 11:27 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد بدران



حرص عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله "عمر" عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهر عبد الله السعيد، وسط أسرته داخل منزله أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجله، نالت إعجاب متابعيه".


ويعد عبد الله السعيد، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها، المدير الفني لنادي بيراميدز، في تشكيل الفريق، هذا الموسم.


وخضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي.


عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد نجله عمر.. شاهد
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