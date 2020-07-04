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توك شو

مش فارق معايا.. محمد عواد: عودة الدوري قرار دولة

السبت 04/يوليه/2020 - 11:32 م
عواد
عواد
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عبد الخالق صلاح
استنكر محمد عواد ، حارس مرمى نادى الزمالك، خلط البعض بين إصابته بكورونا وتعافيه منها فى غضون 5 أيام، وبين عودة النشاط الرياضى من عدمه، وتابع:" مفيش حد عاقل يتاجر بالمرض بتاعه .. الدورى يرجع أو ميرجعش أنا مالى .. عودة الدورى قرار دولة". 

وأضاف "عواد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أعلن خبر إصابته بكورونا كانت من قبيل الأمانة وحرصًا على الأشخاص الذين خالطوه، وتابع:" أنا مش فارقة معايا أن الناس تهاجمنى ولكن أخاف اشيل ذنب ناس خالطتهم من الممكن أن يكونوا أصابوا بسببى.. لكن أنا مش عارف كورونا عواد هتوقف الدورى".

ولفت "عواد"، إلى أنه سيخضع لمسحة ثالثة للتأكد من تعافيه تمامًا فيروس كورونا ، لافتًا إلى أنه نتيجة المسحتين أكدتا أنه تعافى من الفيروس.
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