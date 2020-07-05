زراعة القاهرة: مراقبو امتحانات السنوات النهائية من المعيدين والمدرسين المساعدين

عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أن جميع المراقبين على امتحانات الفرق النهائية، سيكونون من المعيدين والمدرسين المساعدين، كونهم أقل الفئات العمرية، عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأن المشرفين على القاعات من درجة مدرس وأستاذ مساعد أيضًا. قال الدكتور عمرو مصطفى





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وأوضح مصطفى ل "صدى البلد"، أن استبعاد أعضاء هيئة التدريس من كبار السن، جاء لسببين لكونهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوافر عدد كبير من الفئات العمرية الأقل بين أعضاء هيئة التدريس وعدم الحاجة الملحة لوجودهم للمراقبة على عملية الامتحان.





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كان مجلس جامعة القاهرة أعلن الأسبوع الماضي الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات التحريرية وفقًا لقرار وزارة التعليم العالي، التي تضمنت:

فتح باب قبول الاعتذار للطلاب عن الامتحانات على مواقع الكليات مع حق دخول الدور الثاني، ولا يعد الاعتذار رسوبا مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.





إعلان الجداول وأرقام الجلوس على مواقع الكليات قبل الامتحانات بعشرة أيام.





ترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.





تسكين المغتربين بالمدن قبل امتحانات كل كلية بيومين، ولجنة عليا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





توافر لجان طبية متخصصة من مكافحة العدوى للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه.



