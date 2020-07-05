بدرى يستغيث من تأخير استلامه الوحدة السكنية ضمن الإعلان الثامن في مدينة بدر

شكا المواطن بدري فتحي ذكرى فرج ، والمقيم في منطقة عين شمس محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام وحدته السكنية التى تقدم للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالإعلان الثامن بمدينة بدر .





ويقول فى رسالته : رغم التعاقد ودفع الأقساط، ولكن لم يتم التسليم بداعى وجود مديونية متراكمة بين المحافظة وشركة المياه، وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى فى حين أنه يقيم فى شقة إيجار جديد مما يحمله أعباء مالية إضافية، مناشدا بسرعة تسليم الشقة للنقل والاقامة.





الرقم القومى 28407200107657





وناشد القارئ العمل على ازالة اسباب الشكوى للتواصل: 01210104966





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



