القومي للمرأة: بلاغ النائب العام بقضايا التحرش تشجيع للفتيات على عدم الخوف .. فيديو

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام للتحرك في قضية التحرش الأخيرة، مطالبة الفتيات بتحرير بلاغات للنائب العام حتى تظهر الحقيقة.









وأضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن المجتمع يجب أن يشارك ويجب على الفتيات أن تتشجع ولا يجب عليهن أن يخفن حتى يعود إليهم حقهم ويعاقب المذنب.









وأوضحت مايا مرسي : أننا لم نذكر أسماء في البلاغ المقدم للنائب العام ولكننا ذكرنا ان هناك قضية تحرش علي انستجرام ونرجو تتبع هذه القضية حتى نعلم حقيقة الأمر ونقوم بتشجيع الفتيات لتقديم البلاغات.





وتابعت : ان ما قمنا به إجراء قانوني حتي تتحرك النيابة العامة للتحقق من القضية..







