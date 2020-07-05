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الباز يكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:16 ص
محمد الباز
محمد الباز
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محمد حليم قنديل

قال الإعلامي محمد الباز، إنه كان في الماضي القريب تساؤلات كثيرة عن لماذا تشتري مصر أسلحة بمبالغ كبيرة ورهيبة.


وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن هناك الكثيرين كانوا يقولون "سايبين أثيوبيا ورايحين تحاربوا في ليبيا"، وهؤلاء لم يكن لديهم دراية كاملة لسياسة الدولة وما يجب أن تفعله.


وعرض محمد الباز بعض الصور الخاصة بزيارة وزير الدفاع الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركانه الي ليبيا.


وأوضح الدكتور محمد الباز، أن خلال زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا التقي ببعض قيادات الجيش التركي المتواجدين في غرفة العمليات التي تدير تركيا من خلالها العمليات العسكرية لصالح السراج.


وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية عسكرية بالأمس بين تركيا وحكومة فايز السراج وتضمن هذه الاتفاقية إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا.

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