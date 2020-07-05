معهد علوم البحار: صور السمكة المتداولة لـ قرش الجيتار وليس حورية البحر

قال الدكتور محمود عبد الراضى، مدير المعهد القومى لعلوم البحار بالغردقة، إن الصورة المتداولة لسمكة " قرش الجيتار "، ليست حورية البحر كما يعتقد البعض.









ولفت عبد الراضى"، خلال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إلى أنها ليست نادرة أيضًا بل موجودة بكثرة فى البحر الأحمر وتعيش فى المناطق الضحلة وتتواجد بكثرة فى مناطق الشعب المرجانية.





وأضاف "أن سمكة " قرش الجيتار"، محرم صيدها، وتوهم البعض أنها حورية بحر، يعود تقارب بطن هذه السمكة من وجه الإنسان، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تمامًا.