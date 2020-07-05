طاهر محمد طاهر: قادر على منافسة نجوم الأهلي.. ورمضان صبحي قائد.. فيديو

تحدث طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن منافسته مع نجوم الأهلي.





وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "قادر على المنافسة مع لاعبي الأهلي ولكن هم نجوم كبار".









وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك أثر على مستواي ولكني قادر على العودة من جديد".









كما تحدث طاهر محمد طاهر عن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.









وأكد طاهر محمد طاهر": "رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي".