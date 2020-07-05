البنوك تصدر 12.9 مليون بطاقة دفع مقدم في نهاية 2019

أصدر الجهاز المصرفي بنهاية العام الماضي 16.3 مليون بطاقة مقدمة الدفع مقابل 12.91 مليون بطاقة تم إصدارها في يونيو من نفس العام بزيادة بلغت 3.4 مليون بطاقة
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن الجهاز المصرفي وصلت لـ3.4 مليون بطاقة في ديسمبر الماضي مقابل 3.2 مليون بطاقة في يونيو من نفس العام.
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وارتفعت أعداد ماكينات الصراف الآلي ATM على مستوى الجمهورية للبنوك وفروعها لـ13.331 ألف ماكينة مقابل 12.7 ألف ماكينة في يونيو السابق.
وصل عدد نقاط البيع الإلكتروني للبنوك لـ88.4 ألف نقطة بيع و 79.952 ألف نقطة في يونيو الماضي.