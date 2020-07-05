الفك المفترس .. سمكة قرش تنهي حياة أسترالي بطريقة بشعة

تعرض رجل أسترالي إلى حادث مؤسف أودى بحياته خلال تواجده على أحد الشواطئ.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما اقتربت منه سمكة قرش خلال تواجده بالساحل الشرقي لأستراليا، والتهمت سمكة القرش ساقه بينما كان يصطاد بالرمح في المياه.





وقع الحادث بالتحديد بالقرب من جزيرة فريزر في كوينزلاند شمال بريسبان، وحاول الطبيب والممرضة تقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، ولكن تم الإعلان عن وفاته لاحقا في نفس المكان.





ويعد هذا رابع هجوم قاتل لأسماك القرش في المياه الأسترالية حتى الآن خلال العام الجاري، وقال عمدة المنطقة ويدعى جورج سيمور على حسابه بموقع فيسبوك: "إنه يوم حزين للغاية"، وقدم تعازيه لأسرة الضحية وأصدقائه.





وتوفي الرجل الأسترالي بعد ساعتين من التهام سمكة القرش لقدمه، وتم نقل جثته بطائرة هليكوبتر من الرأس الهندي على الجانب الشرقي من الجزيرة إلى مدينة خليج هيرفي الساحلية في كوينزلاند.





ومن المعروف أن أسماك القرش شائعة في المياه الأسترالية ولكن الهجمات تحدث نادرا نسبيا، وتوفي رجل يبلغ من العمر 60 عاما، الشهر الماضي، بعد أن تعرض لهجوم سمكة قرش أبيض بطول 3 أمتار أثناء ركوب الأمواج.











