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فيديو مذهل لحفرة من الثلج الغازي على كوكب المريخ

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:01 ص
الحفرة الثلجية على
الحفرة الثلجية على كوكب المريخ
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أماني إبراهيم
التقطت المركبات الفضائية المدارية، مقاطع فيديو مذهلة يظهر واحدة من أجمل المواقع على كوكب المريخ وهو فوهة ضخمة مكسوة بالثلج.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، التقطت مركبة الفضاء مارس إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورا ومقاطع فيديو المذهلة لواحدة من أكثر الحفر غموضا على كوكب المريخ.

وتم التصوير باستخدام كاميرا (HRSC)، وكان الهدف الرئيسي منها جمع معلومات عن التضاريس على كوكب المريخ، وتم التقاطها من أعلى إلى أسفل ليكون المنظر طبيعيا بطريقة ثلاثية الأبعاد.

ويبلغ طول الحفرة وتحمل اسم (كوروليف كريتر)، 82 كم وعمقها 2 كم، وتقع هه الحفرة في الأراضي الشمالية بالمريخ، وهي عبارة عن مساحة كبيرة من التضاريس المليئة بالكثبان الرملية.

وامتلئت هذه الحفرة باستمرار بالجليد المائي، ويبلغ سمك التل المركزي حوالي 1.8 كم، وهي واحدة من أكبر خزانات الجليد غير القطبي على سطح المريخ.

وشرح العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية أن الجليد في الحفرة غير صلب، وأن الهواء فوق الجليد يبرد وبالتالي فهو أثقل مقارنةً بالهواء المحيط،نظرًا لأن الهواء موصل فقير للحرارة، فإن كومة الجليد المائي محمية بشكل فعال.

وتحمل الحفرة اسم مهندس الصواريخ الروسي ومصمم المركبة الفضائية سيرجي بافلوفيتش كوروليف (1907-1966)، الذي قام بتطوير أول صاروخ روسي عابر للقارات R7، ومع تصميمه للصواريخ والمركبات الفضائية ، كان مسؤولًا أيضًا عن أول قمر صناعي من صنع الإنسان (سبوتنيك في عام 1957) وأول رحلة فضائية بشرية (يوري جاجارين في عام 1961).


فيديو مذهل لحفرة من الثلج الغازي على كوكب المريخ
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