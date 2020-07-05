محام: تحقيقات النيابة في بلاغات التحرش تتسم بالسرية حفاظا على الفتيات.. فيديو

قال عاصم قنديل المحامي، إن هناك جهات مسؤولة عن متابعة المحتوى المعروض علي السوشيال ميديا ومنها مباحث شرطة الآداب المختصة ومباحث الإنترنت التي تراقب هذه المواقع والجرائم المرتكبة عليها.





وأضاف عاصم قنديل خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الإجراءات إذا ارتقت الى النائب العام فإن النيابة العامة تواصل التحقيق بكل حيادية ونزاهة.





وأوضح عاصم قنديل ، ان التحقيقات التي تجريها الشرطة والنيابة العامة تكون في منتهي السرية دون ال إعلان عن اى شىء، ومن الممكن ان تكون هذه المحاكمة ايضا سرية لحماية الفتيات.





وتابع عاصم قنديل ، ان النيابة العامة عند إجراء التحقيق تقوم بفحص الشهود والأماكن والأفراد والكاميرات واقوال الفتيات.





واستطرد أن النيابة العامة إذا لم يقدم إليها بلاغ تقوم بإبلاغ الشرطة لإجراء الفحص والبحث في الموضوعات المتواجدة علي السوشيال ميديا للتوصل إلى هذه الحسابات والتأكد منها .



