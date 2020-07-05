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اقتصاد

على مستوى 38 مصرفا .. البنوك تعين 2320 موظفا بنهاية 2019

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:49 ص
البنوك
البنوك
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محمد يحيي
نجح الجهاز المصرفي في تعيين 2320 شابا وشابة على مستوى فروع 38 بنكا عاملا بمصر على مدار العام الماضي.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي عدد العاملين بالبنوك وصل لـ122.92 ألف موظف وموظفة على مستوى القطاعات المختلفة بالبنوك بنهاية العام الماضي، بعد أن كان عددهم 120.6 ألف موظف وموظفة في يونيو الماضي.

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وذكر التقرير أن عدد فروع البنوك على مستوى الـ38 بنكا بمختلف مدن الجمهورية بلغت 4423 فرعا في ديسمبر الماضي بعد أن كانت 4298  فرعا بنكيا في نهاية يونيو السابق.


ووصل عدد فروع البنوك بالقري لـ 1208 فرعا في ديسمبر الماضي مقابل 1016 فرعا في يونيو السابق له.


وبلغت نسبة الكثافة المصرفية للبنوك نحو 22.8% في ديسمبر الماضي بعد أن كانت 23.2% في يونيو السابق.

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