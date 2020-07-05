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رئيس حزب مستقبل وطن: الشارع المصري مرتاح لقرارات الدولة في التعامل مع الملف الليبي

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية سابقا، ورئيس حزب مستقبل وطن، إن الشارع المصري مرتاح لقرارات الدولة في التعامل مع الملف الليبي، مشددًا على أن الكل مدرك لخطورة هذا الأمر وأن التعامل معه يجب أن يكون على مستوى استراتيجي.

وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الدولة كلها تقف وراء القيادة السياسية في هذا الأمر".

وتابع، أن أي قضية تمس المواطنين، سيتخذ الحزب وقفة شديدة جدًا إزائها، إذا ما رأى أن الحكومة لم تكن على المستوى في التعامل معها.

وأردف: "الحكومة الحالية من أفضل الحكومات، ولا بد أن نكون واقعيين، والصواب والخطأ وارد في كل أداء، وأنا راضٍ على أداء الحكومة".

 وواصل: "السنوات الـ6 الماضية، عرف فيها الشباب الصحيح من الخاطئ، وكانت لهم تجاربهم، وفوجئت بشباب واعد ويستطيع تحمل المسؤولية، كما أن نواب المحافظين تجربة رائعة، ويجب منحهم فرصة أكبر من قبل الكبار".
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